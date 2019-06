21 Giugno 2019

Intervista a Michele Appendino, ceo di Solar Ventures.

Dai tempi del primo conto energia, il costo di un grande parco fotovoltaico si è ridotto di quasi 10 volte. Il FV oggi nel nostro paese ha le carte in regola per confrontarsi sul mercato senza incentivi e, come abbiamo visto a Solar Market Parity Italy 2019, l’evento organizzato da Solarplaza martedì scorso, il settore […]