In Italia nei primi undici mesi del 2022 si sono installati 2.194 MW di nuovi impianti fotovoltaici, con una crescita molto più marcata rispetto allo stesso periodo (gennaio-novembre) del 2021, quando i nuovi MW complessivamente connessi in rete erano stati 845. In termini percentuali, significa che tra gennaio-novembre del 2022 si è installato il 160% […]

Potrebbe interessarti anche: