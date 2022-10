Nei primi 8 mesi del 2022 in Italia sono stati connessi nuovi impianti fotovoltaici per 1.452 MW, con un aumento delle installazioni del 154% rispetto allo stesso periodo del 2021. A inizio settembre, in Italia erano in esercizio 24.018 MW di potenza totale da FV, mostra l’ultimo aggiornamento Terna, pubblicato ieri (si vedano il grafico […]

Potrebbe interessarti anche: