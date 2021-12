Nel 2020 grazie alla detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione in edilizia (Bonus Casa) sono stati realizzati in Italia 23.641 impianti fotovoltaici di nuova costruzione, per una potenza complessiva di 101,3 MW. A riportarlo è Enea all’interno del “Rapporto annuale sull’efficienza energetica”, che abbiamo già citato su queste pagine. Nell’insieme, se consideriamo gli interventi realizzati […]

