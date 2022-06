Con oltre 1 GW di progetti fotovoltaici in Italia e Gran Bretagna, la nuova società Peridot Solar (parte del pacchetto di investimenti di FitzWalter Capital) è pronta a scommettere sulla opportunità delle rinnovabili nel nostro Paese. La società, nata in questi mesi, sta portando avanti la realizzazione di 120 MW di impianti FV in Italia […]

Potrebbe interessarti anche: