Inverter grandi, piccoli e piccolissimi. Strutture di montaggio che si evolvono di pari passo con una maggiore diffusione dei moduli di grandi dimensioni e dei sistemi ad inseguimento, anche in situazioni dove in passato si usavano poco. Sono queste alcune delle più recenti tendenze nell’evoluzione del cosiddetto Balance of System (Bos) rilevate da SolarPower Europe, […]

