L’India in pochi anni potrebbe soddisfare per intero la sua domanda di moduli fotovoltaici con prodotti “fatti in casa”, arrivando a 110 GW di capacità produttiva nominale entro il 2026, quasi il triplo rispetto ai circa 38 GW del 2023. Il Paese diventerebbe così il secondo produttore di moduli a livello globale, dietro alla Cina. […]

