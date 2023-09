L’India punta a diventare un leader globale per le forniture di tecnologie pulite e in particolare di moduli fotovoltaici, stando alle ultime dichiarazioni di Bhupinder Singh Bhalla, segretario del ministero indiano per le nuove energie e le fonti rinnovabili. Parlando a un evento organizzato a Delhi dalla Confederation of Indian Industry (CII), Bhalla ha detto […]

Potrebbe interessarti anche: