Non solo IPP, fondi e trader: mezzo GW di progetti sono riferibili alle utility locali e nazionali. Gli highlight dall'Osservatorio Oir.

Il mercato italiano delle rinnovabili in market parity è partito, gli economics sono favorevoli, anche per l’aumento previsto dei prezzi elettrici. Lo hanno capito anche le utility, che iniziano a muoversi accanto a fondi di investimento e trader nel mondo dei progetti non incentivati e che saranno avvantaggiate dall’integrazione verticale. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi […]

Potrebbe interessarti anche: