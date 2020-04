In Italia nel 2019 si sono installati in totale 1,19 GW di nuova potenza tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, secondo l’Osservatorio Fer di Anie Rinnovabili su dati Gaudì-Terna. A trainare le installazioni è stato il fotovoltaico con 737 MW (300 MW in più del 2018) e un […]

