Rispondiamo al dubbio di un lettore su autorizzazioni e DM 4 luglio 2019, grazie all'aiuto dello studio legale Watson Farley & Williams.

Come noto, con l’entrata in vigore del DM 4 luglio 2019, l’attesissimo decreto Fer 1, sono tornati gli incentivi al solare FV, anche per impianti relativamente piccoli ma comunque di taglia superiore ai 20 kWp. A proposito ecco il dubbio che un lettore ci sottopone nell’ambito della nostra rubrica (neretti nostri; potete scriverci a rubriche@qualenergia.it […]

Potrebbe interessarti anche: