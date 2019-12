Entro la fine del 2021 tutti e sei i parchi FV saranno connessi in rete.

Steag Solar Energy Solutions (SENS), filiale del gruppo STEAG con sede a Essen, in Germania, ha siglato un accordo con la società di investimento KGAL Investment Management GmbH & Co. KG, per la realizzazione di sei nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia per una potenza complessiva di 440 MW. Gli impianti – informa una nota stampa […]

