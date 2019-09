Offerta media a 66,05 euro/MWh. Gli aggiudicatari.

Mentre in Italia oggi aprono i bandi per le gare del decreto Fer 1 (vedi qui e qui), dalla Francia arriva il risultato di un’altra asta per il FV. Il ministero francese “per la Transizione ecologica e solidale” ha infatti annunciato i vincitori del primo round per i 300 MW da realizzare sul sito della […]

Potrebbe interessarti anche: