La prima asta dell’anno per il fotovoltaico utility scale in Germania si è chiusa con 1.952 MW di potenza assegnata a 245 progetti e una partecipazione senza precedenti: 347 domande per un totale di 2.869 MW. Lo annuncia l’Agenzia federale per le reti, Bundesnetzagentur, comunicando che il prezzo medio finale è stato di 70,3 €/MWh, […]

