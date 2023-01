Un “tappeto” di moduli fotovoltaici srotolato fra i binari delle ferrovie per occupare spazi “morti”, facilmente smontabile e autorizzabile, per aumentare la produzione di energia da rinnovabili. È la soluzione proposta da Sun-Ways, una start-up elvetica, che sta realizzando il primo impianto fotovoltaico smontabile su rotaie lungo un tratto della rete ferroviaria di transN, in […]

Potrebbe interessarti anche: