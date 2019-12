L'accordo è stato siglato con il Canadian Solar Group, dal quale la società aveva già comprato a luglio 2019 un altro progetto fotovoltaico da 195 MW nella stessa regione.

Falck Renewables ha annunciato ieri, 19 dicembre, l’acquisizione da Canadian Solar Group del 70% di Iron SPV S.r.l., proprietaria di un progetto solare in fase di sviluppo in Sicilia, per una capacità complessiva pari a circa 35 MW. Il progetto, spiega una nota stampa della società, ha ottenuto i permessi di connessione e i diritti […]

Potrebbe interessarti anche: