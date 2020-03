Bella all’occhio, efficiente energeticamente e integrabile anche nel calcestruzzo: è una nuova facciata solare capace di superare in efficienza anche del 50% gli attuali impianti fotovoltaici verticali integrati negli edifici. Il prototipo è stato messo a punto in Germania dal Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics (CSP) e dall’Università di Scienze Applicate, Tecnologia e Commercio (HTWK) […]

Potrebbe interessarti anche: