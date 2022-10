Per garantire una transizione energetica giusta, inclusiva e che rispetti i diritti umani, Solar Power Europe e Solar Energy UK hanno inaugurato la Solar Stewardship Initiative (SSI), un programma di garanzia specifico per la catena del valore dell’energia solare. Il suo obiettivo è sviluppare una value chain responsabile, trasparente e sostenibile, rafforzando, di conseguenza, la […]