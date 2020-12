Enfinity Global, piattaforma globale per lo sviluppo, realizzazione e gestione di impianti da fonti rinnovabili in Europa, Asia, Africa e America, ha avviato una pipeline di progetti di impianti fotovoltaici in Italia da oltre 400 MW di potenza complessiva. Si tratta del primo investimento di Enfinity nel nostro Paese. Le richieste di autorizzazione unica sono […]

