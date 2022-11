Quanto velocemente si degradano i moduli fotovoltaici che impiegano le tecnologie più recenti? Un nuovo studio dei Sandia Laboratories americani si è focalizzato su questo tema, analizzando il comportamento sul campo di 834 moduli fotovoltaici per cinque anni; sono 13 tipi di pannelli di sette produttori differenti, testati in tre aree climatiche diverse (New Mexico, […]

