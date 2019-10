Un nuovo nanomateriale per il FV dall’Università di Milano-Bicocca.

Nanoparticelle porose fluorescenti che catturano e modificano l’energia della luce emessa dal Sole, come delle piccole antenne invisibili. Parliamo di “emitting porous aromatic frameworks” (ePAF), il nuovo materiale sviluppato dall’Università di Milano-Bicocca per cercare di non sprecare neanche un raggio luminoso (un fotone per la fisica quantistica) prodotto dal sole. Il Sole irradia la Terra […]

