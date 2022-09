Tra le tante novità per il fotovoltaico introdotte dal cosiddetto decreto Energia convertito in legge lo scorso aprile (decreto 17/2022), si estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera (art 10). Dopo […]

Potrebbe interessarti anche: