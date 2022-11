Ci risiamo: un altro requisito regolatorio che, per quanto necessario in prospettiva per l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale, ha il piccolo difetto di scontrarsi con la realtà del mercato attuale. Come se il fotovoltaico non avesse già abbastanza problemi regolatori e autorizzativi, infatti, il settore si trova adesso alle prese con l’imminente entrata […]

