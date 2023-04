Un quadro di regole più chiare per gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia. Questo, secondo una nota del Gse, l’effetto di “un primo intervento di semplificazione” che il Gestore ha compiuto aggiornando le Procedure redatte ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 (documento aggiornato in basso). L’aggiornamento […]

