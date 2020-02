L’eventuale presenza di uno storage in un impianto FV non impatta in alcuna maniera sul calcolo della potenza ai sensi dell’art.52, comma 2, lettera a) del T.U.Accise. La potenza erogabile è invece limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora essa sia minore della somma delle potenze dei singoli moduli. Lo sottolinea l’ Agenzia delle Dogane in […]

