La Cina è alle prese con un rallentamento della crescita economica e una pericolosa crisi del debito immobiliare, che potrebbero innescare una stagnazione, se non addirittura una recessione con vaste ramificazioni per l’economia globale. Non è da escludere che le nubi che si stanno addensando sull’economia cinese oscurino, almeno in parte, anche le prospettive del […]

Potrebbe interessarti anche: