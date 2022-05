I giorni di fermo impianto dei parchi fotovoltaici sono quasi raddoppiati l’anno scorso rispetto ai livelli del 2016 a causa della carenza di parti di ricambio provenienti soprattutto dalla Cina. È una delle indicazioni contenute nel rapporto “Supply Another Day: Gauging the insurance impacts of renewable energy’s supply chain challenge”, da poco stilato dalla compagnia […]

