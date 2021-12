Incentivi per 512 MW assegnati a progetti che in media riceveranno 50 euro per MWh e una grande partecipazione, come nelle edizioni precedenti (al contrario di quanto avvenuto in Italia). Questo, in estrema sintesi, l’esito, annunciato ieri dall’Agenzia federale per la rete, la Bundsnetzagentur, dell’asta tedesca per gli impianti fotovoltaici tra 750 kW e 20 […]

