Quale definizione di potenza bisogna considerare, per poter accedere alla procedura di connessione semplificata utilizzando il Modello Unico per gli impianti fotovoltaici? È la richiesta di chiarimento fatta recentemente all’Autorità da parte di alcuni operatori e alcune associazioni di categoria, in relazione al Testo Integrato Connessioni Attive (Tica). Dopo aver ricordato che per utilizzare il […]

Potrebbe interessarti anche: