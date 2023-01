Ferservizi, controllata del gruppo Ferrovie dello Stato, ha pubblicato sulla Gazzetta Ue un bando da 130,314 milioni € per la progettazione e realizzazione “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici presso le aree di proprietà del Gruppo, limitrofe alle sottostazioni elettriche ferroviarie. La procedura, che resterà aperta fino al 14 febbraio 2023, è suddivisa in 4 […]

