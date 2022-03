L’anno scorso, sono stati installati in Italia 936,38 MW di nuova capacità fotovoltaica, segnando l’ottava volta consecutiva, per la precisione dal 2013, in cui nel nostro paese la potenza FV aggiunta annualmente non supera 1 GW. È questo il dato che forse più spicca fra quelli definitivi appena elaborati da Italia Solare a partire da […]

Potrebbe interessarti anche: