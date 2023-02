L’agrivoltaico è praticamente come un bambino ai primi passi. Come succede in qualunque famiglia, tanti nel mondo ne intravedono già le potenzialità di abbinare produzione agricola ed energetica con effetti positivi per entrambi i settori. Il fotovoltaico tradizionale ha invece ormai raggiunto la maggiore età, ed ha spiccato il volo; ormai è più forte e […]

Potrebbe interessarti anche: