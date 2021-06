4 Giugno 2021

Un impianto fotovoltaico da 9,6 MW montato sulla copertura di un’azienda agroalimentare senza effettuare fori sul tetto, ma fissato grazie a un nuovo sistema basato su un potente adesivo. L’intervento è stato realizzato in Spagna da Endesa su un essicatoio per prosciutti del produttore di carne Incarlopsa, ed è interessante per la soluzione di montaggio […]

