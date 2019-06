Uno studio di Bridge to India evidenzia il rischio idrico connesso ai grandi impianti solari, soprattutto quelli costruiti nelle regioni più aride. Il prezioso liquido è necessario per pulire frequentemente i moduli FV, perché gli accumuli di polvere e sabbia possono ridurre notevolmente la produzione energetica dei pannelli.

La scarsità d’acqua può diventare un problema rilevante anche per i grandi parchi solari FV, soprattutto quelli costruiti nelle regioni più aride del Pianeta. A evidenziare questo potenziale punto debole del fotovoltaico è un recente approfondimento della società di consulenza Bridge to India, Water use in solar power sector (allegato in basso), che si concentra […]

Potrebbe interessarti anche: