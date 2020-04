I dati sulle esportazioni cinesi di moduli fotovoltaici per marzo 2020 mostrano un forte rimbalzo. È l’effetto della ripresa della produzione dopo il prolungamento delle festività per l’anno nuovo e le altre restrizioni dovute alla pandemia di Covid 19. PV Tech China stima l’export cinese di moduli di marzo a 7,49 GW, in crescita di […]

Potrebbe interessarti anche: