Sta per partire, da questo mercoledì 1° febbraio 2023, una nuova semplificazione per i piccoli impianti fotovoltaici. Sarà infatti possibile utilizzare il modello unico per installare impianti fino a 200 kW (il limite ora è fissato a 50 kW) grazie alle modifiche apportate al Tica (Testo integrato delle connessioni attive) dalla delibera Arera 674/2022, in […]

