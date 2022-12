In tema di certezza delle fornitura elettriche questo inverno in Europa, i rischi di adeguatezza più elevati riguardano Irlanda, Francia, Svezia, Finlandia, Malta e Cipro. La situazione italiana è invece sostanzialmente in linea con quella degli anni scorsi – ma solo in uno scenario di bassa domanda e importazioni elettriche regolari, altrimenti anche per l’Italia […]

Potrebbe interessarti anche: