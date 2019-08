La gara per erogare per 17 anni il servizio tramite Ppp. Candidature entro il 5 dicembre prossimo.

La società di committenza Regione Piemonte ha aperto un bando per l’appalto della fornitura “multiservizio” di energia per l’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria. La gara ha un valore di 240,956 milioni di euro più Iva e sarà possibile inviare le candidature entro il 5 dicembre prossimo. Nello specifico, leggiamo nel bando allegato in basso, l’appalto […]

