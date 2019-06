Le due gare coprono in totale 19 TWh, pari alla quasi totalità della domanda pubblica Italiana annuale di elettricità. Domande entro 8 e 10 luglio.

Consip ha bandito due nuove gare per rinnovare la fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amminastrazione tramite una convenzione e un accordo quadro per un valore complessivo stimato pari a 2 miliardi e 400 milioni di euro. I fondi sono ripartiti in questo modo: la Convenzione “Energia Elettrica 17”, suddivisa in 16 lotti geografici più […]

