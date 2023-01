19 Gennaio 2023

Isnova, in collaborazione con Enea, ha organizzato nuovi corsi per la formazione e l’aggiornamento professionale di Energy Manager ed Esperti in Gestione dell’Energia (EGE). I corsi avranno una durata complessiva di 54 ore e saranno suddivisi in moduli di tre ore ciascuno. La formazione è suddivisa in settore civile e industriale e prevede due tipologie di […]

