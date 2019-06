Dal 2 luglio 2019 le imprese potranno accedere e registrarsi alla piattaforma informatica dedicata. Il bando e la documentazione.

Le imprese campane che intendono realizzare investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, potranno usufruire di un contributo a fondo perduto concesso dalla Regione Campania con il cofinanziamento di risorse del POR FESR 2014-2020. In particolare, spiega la documentazione che alleghiamo in basso, saranno ammissibili al contributo attività finalizzate all’aumento dell’efficienza […]

Potrebbe interessarti anche: