Comuni, Regioni e altre autorità locali ed enti pubblici sono senza dubbio uno dei motori della transizione energetica sostenibile in Europa. Dato il loro enorme potenziale per costruire programmi completi di sviluppo delle energie rinnovabili, essi giocano anche un ruolo chiave nel raggruppare i progetti più piccoli in portafogli di investimento di maggiore entità e […]

