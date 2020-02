Ennesimo ripensamento sui tempi con cui i consumatori italiani dovranno uscire dal regime tutelato per le tariffe energetiche. Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno infatti accantonato l’emendamento al decreto Milleproghe in fase di conversione che prevedeva di anticipare al 2021 la fine della maggior tutela per le Pmi. Come avevamo riportato, […]

Potrebbe interessarti anche: