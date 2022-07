La Regione Lazio riapre il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito per concedere prestiti alle imprese anche per interventi volti alla riduzione dei costi dell’energia. Il Fondo rientra nel POR FESR Lazio 2014-2020 e ha una dotazione finanziaria di 6.932.793 euro. Possono presentare domanda di agevolazione Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), Consorzi e Reti di Imprese e liberi professionisti che siano […]

Potrebbe interessarti anche: