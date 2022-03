Sono stati stanziati oltre 174 milioni di euro per realizzare Comunità energetiche rinnovabili e opere di efficientamento energetico di edifici pubblici, nei territori colpiti dal sisma. Si tratta di investimenti inclusi nel Fondo complementare per il Pnrr che, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, prevede di […]

Potrebbe interessarti anche: