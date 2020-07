II “Fondo di Rotazione per il Finanziamento della Progettazione di Interventi a carattere Infrastrutturale” ha come obiettivo di sostenere le spese di progettazione direttamente connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali localizzati interamente sul territorio della Basilicata purché coerenti con gli indirizzi della Programmazione Unitaria Regionale. Il Fondo finanzia, in conformità con le disposizioni vigenti in […]

Potrebbe interessarti anche: