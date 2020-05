Il Gse ha reso disponibili gli schemi dei contratti che il Gestore stipula con i produttori incentivati ai sensi del Decreto Fer 1 (allegati in basso). Come i nostri lettori ricorderanno, infatti, l’Arera ha approvato i modelli di contratti tipo per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia elettrica prodotta da impianti eolici on-shore, solari fotovoltaici, […]

