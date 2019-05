Il colosso di Mark Zuckerberg ha deciso di finanziare la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 379 MW in Texas.

Per la prima volta, Facebook investirà direttamente in un progetto di fonti rinnovabili, cosa che conferma la tendenza delle grandi aziende a puntare massicciamente sulle energie pulite. Il progetto in questione è un mega-parco solare da 379 MW che sarà uno dei più potenti d’America, quando entrerà in funzione nel 2020. A svilupparlo sarà l’operatore […]

