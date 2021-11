Le facciate fotovoltaiche rivolte a nord o altri tipi di integrazione architettonica del solare con orientamenti non ottimali negli edifici non dovrebbero forse essere incentivati, ma neanche espressamente “vietati” o abbandonati. Questo il risultato dello studio di un gruppo di ricercatori guidati da Alessandro Virtuani, fisico del Politecnico di Losanna, in Svizzera, e fondatore della […]

