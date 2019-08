Il provvedimento prevede sanzioni amministrative pecuniarie o detentive in base al tipo di violazione.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche. Il testo prevede, spiega una nota ufficiale, anche sanzioni […]

